Cus Cagliari e Sarroch al torneo di Sant’Antioco 

Sant’Antioco. Due settimane e Cus Cagliari e Sarlux Sarroch scenderanno in campo nel campionato di serie A3 di volley maschile. Dopo la promozione dalla serie B, entrambe possono confrontarsi con una categoria importante: venerdì e sabato partecipano a Sant’Antioco al 22esimo Torneo Giacomo Cabras, manifestazione organizzata dal Volley Solki Sant’Antioco per ricordare il libero dell’Olimpia scomparso nel 2001 a 22 anni.

Questa edizione, vinta l’anno scorso dal Volley Genzano, assume un’importanza nazionale per la presenza del Volley Marcianise, che per il terzo anno disputerà la serie A3 nel girone Blu, e della Consoli Brescia, che si appresta a iniziare il decimo campionato di serie A2. Venerdì alle 18, nel Palazzetto intitolato a Giacomo Cabras, il torneo inizierà con Cus Cagliari-Marcianise. Poi alle 20,30 Sarlux Sarroch-Consoli Brescia. Sabato alle 20 la finale, preceduta dalla “finalina” per il terzo posto.

Per le due neopromosse, che si trovano nel girone Bianco della A3, sarà un test che certificherà il livello del torneo ed dirà qualcosa sull’integrazione dei nuovi arrivati nei team guidati da Simone Ammedola (Cus) e Marco Franchi (Sarlux). I coach avranno a disposizione tutti gli effettivi, pur con qualche acciacco dovuto ai carichi di lavoro di queste settimane. Il Cus ha effettuato allenamenti congiunti con l’Omi Fer Palmi, l’ultimo a Tortolì, Sarlux ha intrapreso iniziative per coinvolgere la comunità di Sarroch.

