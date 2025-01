Cus Cagliari e Sarlux cercano punti in A3 

Quale Sarlux Sarroch alle 16 contro il Savigliano? La prima settimana di lavoro del nuovo coach Marcello Mattioli prepara la sfida della quarta di ritorno della serie A3 di volley. A Cavallermaggiore si attendono i primi risultati, la prima scossa si è vista domenica a Valenza Po contro Acqui Terme, sconfitta al tie break dopo l’iniziale vantaggio di 2-0. In classifica Sarroch e Savigliano sono divise da un solo punto.

Domani nuovo match casalingo per il Cus Cagliari, al Pala Pirastu (ore 19) arriva il Begin Volley Ancona. C’è da cancellare la sconfitta dell’andata, 3-1, che ancora brucia con due set sempre avanti e persi ai vantaggi. La vittoria in rimonta di domenica scorsa contro il Savigliano è stata incoraggiante, ma Ancona, penultima, non lascia tranquilli. Le ultime due partite, in casa con San Donà e Mantova (le prime due della classifica), le ha perse al quinto.

In serie A2 femminile ultima chiamata per l’Hermaea Olbia per l’ottava e penultima di ritorno. A Trento affronta domani l’Itas Trentino che occupa la seconda piazza. In caso di vittoria le ragazze di Guadalupi dovranno attendere i risultati delle dirette concorrenti nella corsa alla poule promozione, dove accedono le prime cinque. Con un occhio allo scontro diretto Offanengo-Padova. All’an- data l’Hermaea vinse 3-1.

