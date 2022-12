cus cagliari, che poker! 

Cus Cagliari 4

Andromeda 0

Cus Cagliari (3-5-2) : Pillitu, Zedda (37’ st Raccomandato), Salaris (26’ st Cabras), Caddeo, Nepitella, Fiori, Puddu, Baldussi, Asunis (26’ st Ledda), Piras, Siddi (26’ st Madau). In panchina De Falco, Maggio, Pigliacampo, Dessena, Siddu. Allenatore Meloni.

Andromeda (4-3-3) : Cuccu, Erriu, Piga (20’ st M. Toro), Corona, S. Boi, Palmas, Cordeddu, Murgia, Cannas, Sitzia, Perinozzi. In panchina Contu, Locci, Angioni, G. Toro, Usai, D. Boi, Serra, Picciau. Allenatore Pandino.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : 9’ pt S. Boi (aut), 13’ st e 22’ st Puddu, 38’ st Piras.

Note : ammoniti Asunis, Cabras, Sitzia, Perinozzi, Piga, S. Boi. Recupero 0’ pt – 3’ st. Spettatori 100.

Il Cus Cagliari chiude l’anno con una bella vittoria. Il poker all’Andromeda è il sesto risultato utile che proietta i cagliaritani nelle zone nobili della classifica. Per il Cus, tanti gol ma anche grande solidità difensiva. La squadra di Meloni non subisce gol da 360’.

Il match

Al 9’ i padroni di casa sono già avanti: dagli sviluppi di un corner, Piras pennella dalla trequarti, palla sporcata in area e Boi, nel tentativo di anticipare Fiori, deposita nella propria porta. L’Andromeda al 12’ rischia il 2-0: Piras supera Cuccu ma Erriu salva sulla linea. Dopo il blackout l’Andromeda si ricompone ma il Cus copre bene gli spazi ed è devastante nelle ripartenze. Al 36’ i cagliaritani sfiorano ancora il raddoppio: Puddu però spara su Cuccu.

La ripresa

Il Cus gioca sul velluto e al 13’ trova finalmente il raddoppio. Asunis, con un pallonetto da fuori, centra la traversa ma sulla ribattuta Puddu insacca di testa. L’Andromeda non riesce ad arrivare dalle parti di Pillitu (mai chiamato in causa nella prima frazione). Al 22’ illuminante assist di Piras che, con un tacco al volo, mette in porta Puddu. Il centrocampista realizza la sua personale doppietta e fa tris. I giochi sono chiusi ma c’è il tempo per il 4-0. A siglarlo è Piras, al 38’, con una delle sue solite cavalcate palla al piede dalla metà campo. Il Cus si sta consacrando come una realtà di questo torneo.

