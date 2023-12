Cus Cagliari cerca il pronto riscatto al PalaPirastu 

Dopo due trasferte il Cus Cagliari torna al PalaPirastu, in trasferta la Sarlux Sarroch dopo il turno di riposo. Nel weekend spicca il derby della B2 femminile tra Garibaldi La Maddalena e Audax Quartucciu.

Cus Cagliari

Dopo la sconfitta di Brugherio, urge l’immediato riscatto corroborato, possibilmente, dall’apporto del pubblico. Domani al PalaPirastu (ore 17) arriva il Motta di Livenza altro avversario da prendere con le pinze. Il ko di Brugherio brucia per la modalità con cui è maturato, fatto anche di episodi sfortunati, e comunque inatteso per gli standard elevati del Cus in questa prima parte del campionato.

Sarroch

Domani a Salsomaggiore contro la Wimore, ultima in classifica. Due squadre con andamento quasi simile. Sconfitte in serie e vittoria dopo il cambio di allenatore. Il turno di riposo è servito per assimilare i metodi del nuovo coach Giombini, arrivato venerdi scorso. Lo stop non ha avuto conseguenze in classifica, chi e’ indietro rispetto alla Sarlux ha perso, compreso Salsomaggiore.

B1 femminile

Tre sconfitte nelle ultime quattro partite e una serie di infortuni hanno modificato la corsa della Capo D’Orso Palau, ora al quinto posto. Oggi nuova trasferta nel bergamasco, a Trescore Balneario contro il Volley Don Colleoni, terzo in classifica.

B2 femminile

Nel fortino di Via Lamarmora (stasera ore 17) l’US Garibaldi riceve l’Audax Quartucciu. Sono due tra le sette squadre racchiuse in tre punti dal sesto posto. Interessante il match del PalaConi (ore 15,30) tra la Pan Alfieri e le terribili Under 16 del Volleyrò Roma. Trasferta a Viterbo per la Smeralda Ossi-

B maschile

Ripreso confidenza con la vittoria, la Stella Azzurra Sestu affronta la non impossibile trasferta di Montichiari con il Volley Astori. Viaggia anche il Borore, a Villa D’Alme contro l’Almevilla Bergamo.

RIPRODUZIONE RISERVATA