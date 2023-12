Cus Cagliari-Castiadas  è la partita di cartello 

In campo oggi l’intera Promozione, ore 15 su quasi tutti i campi. Nel girone A, la partita di cartello è Cus Cagliari-Castiadas. I sarrabesi sono in testa alla classifica in compagnia del Monastir. I cussini sono, invece, terzi a due lunghezze dalla vetta. Il Monastir affronta (gara posticipata alle 16) un Selargius alla ricerca di punti per non scivolare nella zona playout. La sorpresa Calcio Pirri ospita (campo Mulinu Becciu) la Verde Isola. A Sanluri, la Gialeto di Mariano Ruggiero trova davanti l’Arbus Costa Verde. A Orroli arriva il Lanusei.

«Affrontiamo un avversario forte», dice il tecnico dell’Orrolese, Marco Marcialis, «con dei giocatori di valore. Non sarà facile, è un torneo equilibrato». Fari puntati anche su Terralba-Guspini e sul derby ogliastrino Idolo-Tortolì. Il Gonnosfanadiga, ultimo della classe, fa visita al Villamassargia. Si gioca la mattina (ore 11) Atletico Cagliari-Arborea.

Nel girone B, la super sfida è Sennori-Nuorese. I barbaricini, primi della classe, si sono rinforzati col centrocampista Stefano Demurtas. Il Sennori, staccato di due punti, proverà a riportarsi in testa. A Sassari, il Lanteri gioca con la Macomerese di Pierluigi Scotto. Impegnate lontano da casa Usinese e Alghero, rispettivamente con Ovodda e Santa Giusta. Le altre Bonorva-Porto Torres, Luogosanto-Siniscola, Posada-Abbasanta e Stintino-Tuttavista. (ant.ser.)

