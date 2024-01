Cus Cagliari, brutto stop 

Garlasco 3

cus cagliari 1

Garlasco : Peslac 3, Tomassini 4, Cavalcanti 14, Pedroni 1, Chadtchyn 4, Martinez 17, Biasotto 8, Vattovaz 1, Calitri, Accorsi, Orlando 14, Puliti 4. All. Galimberti.

Cus Cagliari : Calarco 18, Vitali, Ambrose 8, Marinelli 7, Kindgard 1, Busch 2, Miselli 17, Durante, Menicali 8. N.e. Enna, D. Ammendola, Muccione, Sartirani. All. S. Ammendola.

Parziali : 25-17, 25-23, 20-25, 27-25

Una giornata no. Inattesa ma succede, e il Cus Cagliari torna a casa da Pavia, casa del Garlasco sino a ieri sera penultimo, con una sconfitta per 3-1. Si allinea così al diffuso rallentamento di chi occupa la zona playoff del girone Bianco della Serie A3, resiste al quarto posto a due punti dal Savigliano, terzo, ma la classifica si accorcia sensibilmente. E nella “parte destra” a partire dalla Sarlux Sarroch in giù si comincia a correre.

Il Cus si rende conto già dal primo set che la vittoria del Garlasco di domenica scorsa ad Acqui Terme non è stata casuale. Avanti 9-6 subisce un break di 10-1, complice troppe distrazioni, due ace di Biasotto e il muro avversario. Il coach Ammendola aveva intuito il momento sfavorevole ed aveva chiamato il time out sul 9-10 (attacco out di Marinelli) inserendo Miselli. Divario non colmato, si va al secondo set, dove le cose migliorano, sull’11-11 il Cus mette palla a terra, ma il punto viene annullato per un pasticcio del primo arbitro al momento della battuta. Così Garlasco prende un vantaggio minimo che mantiene sino alla fine.

Sotto di due set, il Cus tenta la fuga nel terzo, ma viene sempre ripreso. Piazza un parziale di 7-1 che lo porta sul 21-15. Il set viene chiuso da un muro di Calarco e la partita si riapre. Quarto set, sembra che la via del tie break sia tracciata quando il muro di Menicali segna il + 4 (18-14). Non è così. La squadra lombarda aggancia, 20-20, ma il Cus Cagliari dopo un attacco sulla linea parallela di Miselli ha due match point, un terzo (25-24) grazie al muro di Menicali. Garlasco si appella alla forza della disperazione, è fortunato quando un’invasione non viene fischiata e il Cus non rischia di interrompere l’azione per chiamare il video check. E quando l’ultima palla passa tra il muro cagliaritano e la rete, non c’è più appello.

RIPRODUZIONE RISERVATA