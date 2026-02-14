VaiOnline
Volley A3 maschile.
15 febbraio 2026

Cus Cagliari, avanti tutta 

E la Sarlux espugna il campo del Savigliano al tie-break 

Due vittorie quasi in contemporanea per la Sarlux sarroch e il Cus Cagliari. L’ottava giornata di ritorno della serie A3 di volley non poteva andare meglio. A tre giornate dalla fine Sarroch è quasi matematicamente nei playoff. Il Cus vincendo uno scontro diretto raggiunge due obiettivi, evita gli spareggi salvezza e vede da vicino i playoff.

Cus Cagliari

Al Pala Pirastu non si passa. Anche il Mirandola finisce nella tempesta e il Cus vince 3-0 (25-19, 25-20, 27-25), come da copione consolidato. La festa è doppia perché è una vittoria che regala la svolta del campionato, ora visto da un altro punto di osservazione. Una vittoria che non ha avuto particolari sussulti, che il Cus ha messo subito in discesa, forte dell’indiscussa superiorità. Solo nel terzo set Mirandola si è avvicinato ed ha sorpassato, ma lo spirito guerriero della squadra di Simeon ha superato anche il momento di incertezza. E, annullati due set point l’ha vinta con l’ace di Luisetto favorito dalla “forchetta” nelle mani del ricettore.

Cus Cagliari : Zanettin 1, Menicali 7, Biasotto 10, Muccione, Luisetto 14, Basso (L), Gozzo 10, Truocchio 13, Soru, Folguera 3. N.e. Piludu, Agapitos, Sciarretti, Galiazzo. All. Simeon

Sarlux Sarroch

Scherza con il fuoco la Sarlux Sarroch, e ancora una volta ricorre al tie break per uscire da guai e vincere la partita. Batte 3-2 in trasferta il Savigliano (25-23, 24-26, 20-25, 25-18, 12-15) e consolida il quinto posto. Poteva andare peggio. Perso il primo set, gentile omaggio dal 22-20, Savigliano ricambia il favore nel secondo, quando Sarroch riemerge dal -4 (16-20), annulla due set point, beneficiando degli errori avversari e del punto (miracoloso) di Saibene. Tutto fila liscio nel terzo con Stabrawa scatenato. Il quarto set è da cancellare. Il tie break va avanti punto a punto, prima del cambio di campo Leccis sorpassa con la sua specialità, il muro. Che ripete nella volata finale vincente conclusa da Stabrawa.

Sarlux Sarroch : Curridori 1, Capelli 11, Leccis 7, Partenio 5, Stabrawa 28, Mocci (L), Giaffreda (L), Matani, Saibene 14, Agrusti 12, Iannaccone 3. N.e. Kubaszek, Romoli, Pisu. All. Denora Caporusso

