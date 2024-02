Cus Cagliari, ancora tre punti 

Il Cus Cagliari riprende la marcia, batte il Savigliano 3-1 e riaggancia il quarto posto nella classifica della serie A3. La Sarlux Sarroch interrompe la striscia positiva e perde a Belluno 3-0 giocando praticamente un solo set.

Cus quarto

L’appuntamento era importante, il Savigliano terzo in classifica pur con tre sconfitte alle spalle eritava la massima attenzione. Che non è mancata e il Cus compie l’operazione sorpasso. 3-1 (25-22, 20-25, 25-17, 25-14) e un solo set da rivedere. Per il resto la squadra di Ammendola è stata impeccabile dominando il terzo e il quarto set, dove soltanto un rilassamento finale ha consentito a Savigliano, sotto 23-8, un distacco meno imbarazzante. Dopo un avvio sotto controllo, il Cus tiene il secondo set in equilibrio sino al 19-19, poi ha una flessione, l’unica della partita che gli costa il set. Nessun contraccolpo, riparte di gran carriera, il distacco sale sino al punto finale di Marinelli. Infine, il set e la passerella finale, la cavalcata verso i playoff continua.

Sarroch affonda

Peggio di così non poteva andare. La Sarlux Sarroch sbaglia la partita, e Belluno la travolge in tre set di cui solo uno, l’ultimo, giocato quasi alla pari: 25-13, 25-8, 26-24. Un passo indietro per la squadra di Giombini che per riaprire i giochi le ha provate tutte. Belluno ha trovato la strada in discesa quando Sarroch ha fatto praticamente da sparring per i primi due set, con le percentuali d’attacco dei veneti oltre il settanta per cento. Giombini ha sostituito Fabroni con Curridori e Romoli con Beghelli, poi ha rispolverato Sideri e Pisu, con il risultato che il terzo set è stato finalmente combattuto. Ma non è bastato.

Cus Cagliari : Enna, D. Ammendola, Calarco 19, Vitali, Ambrose 6, Marinelli 6, Kindgard 2, Muccione, Sartirani, Busch 14, Miselli 2, Durante, Menicali 12. All. S. Ammendola

Sarroch : Fabroni, Curridori 1, Ntotila 2, Leccis 1, Agostini, Ciupa 5, Mocci, Sideri 2, Beghelli 6, Romoli 6, Pisu 2, Fortes 1. N.e. Cristiano, Giaffreda. All. Giombini

