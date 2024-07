Curva fatale, muore un 44enne 

Quell’ammasso di lamiere grigie si intravedeva appena fra gli oleandri e il canneto al lato della Provinciale 10. Intrappolato nell’auto il corpo senza vita di un 44enne che all’alba di ieri è uscito fuori strada mentre andava a Putzu Idu. Sono finite tragicamente le vacanze di Maggiorino Festa che, originario di Cagliari, da tempo si era trasferito ad Ancona ma era sempre rimasto legato alla Sardegna dove rientrava spesso.

Lo schianto

Secondo quanto emerso, anche ieri Festa stava raggiungendo un amico lungo la costa di Putzu Idu. Poi dopo una leggera curva a sinistra, la sua Nissan XTrail ha sbandato improvvisamente finendo fuori strada: l'auto ha preso in pieno un salta-fosso in pietra ed è volata ribaltandosi poi fra canne e oleandri. L’impatto è stato violentissimo e fatale per Maggiorino Festa che è rimasto bloccato nell’abitacolo morendo, presumibilmente, sul colpo.

I soccorsi

Non ci sono testimoni dello schianto che potrebbe essere avvenuto anche alcune ore prima del momento in cui è scattato l’allarme. Erano circa le 7 di ieri quando alcuni alcuni automobilisti hanno notato l’auto distrutta in cunetta. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi ma quando il medico del 118 è arrivato sul posto ha potuto solo constatare il decesso del 44enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano che hanno estratto il corpo del giovane dall’auto e rimosso l’auto. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica dell’incidente che potrebbe essere stato causato da un colpo di sonno.

I pericoli

Il traffico verso il mare ha subito qualche rallentamento, soprattutto durante la fase degli accertamenti, e si sono formate lunghe code in una strada che si conferma ad altissima pericolosità. Una carreggiata stretta con lunghi rettilinei ma anche curve che spesso si rivelano insidiose come è accaduto ieri e come purtroppo è capitato anche in passato. Sulla Provinciale 10, ma le criticità sono comuni a tutte le varie strade dell’Oristanese, le condizioni strutturali non sono delle migliori fra asfalto dissestato, segnaletica insufficiente e un’illuminazione completamente inesistente. Una situazione di disagio e rischio che spesso è stata segnalata dalle amministrazioni comunali ma finora poco è stato fatto per migliorare le condizioni. Anche nelle settimane scorse si sono verificati incidenti all’altezza dei numerosi incroci a raso.

