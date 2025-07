Curtis, nessuna come lei 

Niente medaglie, ieri, per l'Italia ai mondiali di nuoto di Singapore, ma la giornata regala al nuoto azzurro un risultato storico con Sara Curtis che ha conquistato la finale nei 100 stile libero, prima italiana di sempre a centrare questo traguardo a livello mondiale. E domani, quando in Italia sarà più o meno ora di pranzo, la giovane nuotatrice piemontese, astro nascente del nuoto italiano, proverà a dire la sua. «Il tempo onestamente non mi soddisfa, perché penso di valere molto meno, anzi ne sono certa», racconta Curtis, campionessa europea Juniores a Vilnius 2024, al termine delle semifinali «È bellissimo essere in una finale mondiale. Io domani me la godrò ma voglio dire la mia perché ripeto questo crono non rispecchia il mio stato di forma. All'arrivo ero un po' delusa, dopo un bel passaggio. Sto crescendo molto e mi sento sempre meglio. Ho grande fiducia». Oggi la corsa per il podio è quanto mai aperta, per quella che si preannuncia come una delle finali più incerte di tutti mondiali e tra le protagoniste per la prima volta ci sarà anche un'italiana che non vuol proprio essere comparsa.

Le altre prove

Giovane, di belle speranze e proiettata alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, la nuova 4x200 sl femminile parte da un buon settimo posto oggi nella finale mondiale. Bruciante, invece, l'eliminazione per il primatista italiano dei 200 dorso Thomas Ceccon diciassettesimo e primo degli esclusi in 1'57”15. Fuori ma col sorriso Christian Bacico nei 200 dorso, che abbassa il record italiano Cadetti. Eliminato, ma soddisfatto, nei 200 rana Christian Mantegazza al debutto iridato in una gara individuale.

I grandi protagonisti

Il giovedì di Singapore regala altissimi momenti per gli appassionati. Il successo della 18enne canadese e campionessa olimpica Summer McIntosh nei 200 farfalla in un fantastico 2'01”99 con la dodicenne cinese Yu a 3 soli centesimi dal bronzo. Il 21enne rumeno David Popovici, dopo i 200 si prende la corona di re dei 100 stile libero con un nuovo, incredibile record europeo: 46”51. Battuti lo statunitenze Jack Alexy (46”92) e l’australiano Kyle Champers (47”17).

Infine, dopo il record del mondo stabilito mercoledì nella semifinale dei 200 misti, il francese Leon Marchand non delude e conquista l'oro incassando anche i complimenti del presidente francese Emmanuel Macron che lo definisce «immenso».

