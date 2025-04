Cursa sarralesa, ottantasei ai nastri di partenza 

Scalpitavano in 86. Di buonora, ieri, si sono presentati al quartier generale che l’organizzazione, curata dalla Consulta giovanile di Tertenia presieduta da Piersimone Serrau, ha allestito a Foxi Manna. Un gazebo con vista sul mare per accogliere i podisti ansiosi di partecipare alla quinta edizione de Sa cursa sarralesa. Sono arrivati da mezza Ogliastra per una sgambata fra i 5 (per i ragazzini) e i 10 chilometri, distanza riservata agli adulti. Messa al sicuro l’iscrizione, in un clima di festa baciata da un tiepido sole di mezza primavera, i partecipanti si sono schierati ai nastri partenza, pronti a darsi battaglia per incidere i loro nomi sull’albo d’oro della manifestazione non competitiva.

Fra gli adulti, i primi tre a tagliare il traguardo dopo 10mila metri di corsa sono stati Salvatore Scattu (Tortolì), Marco Mameli (Ilbono) e Giovanni Serra (Tertenia). Nella categoria giovani ha vinto Nicola Vargiu di Jerzu, che ha percorso con il minor tempo i 5mila metri e il suo arrivo è stato salutato dagli applausi della folla. Che sono stati riservati anche anche ai suoi più diretti inseguitori: Riccardo Murgia e Giovanni Mereu, entrambi di Tertenia.

I vincitori, stanchi ma soddisfatti per il risultato conseguito, sono stati omaggiati con cesti di prodotti tradizionali confezionati dall’organizzazione. (ro. se.)

