«Cursa ’e su puddu con galline morte» 

Rinviata per il maltempo, la manifestazione a cavallo del carnevale sedilese “Sa cursa ‘e su puddu” si terrà regolarmente domani pomeriggio in corso Eleonora. L'evento, promosso dalla locale associazione ippica, si potrà svolgere grazie a una specifica ordinanza sindacale assunta contro le decisioni che intendevano adottare alcune componenti della commissione comunale pubblici spettacoli, relativamente alla possibilità che le galline morte venissero sostituite da animali di pezza. «È una decisione che va nel rispetto della tradizione – spiegano dall'amministrazione comunale in quanto – questa corsa si è sempre svolta con le identiche modalità e così si deve andare avanti. Esiste d’altronde una normativa della Comunità europea, la 1099 del 2009 – aggiungono dal Comune - che tutela manifestazioni di natura culturale, identitaria e sportiva. Un regolamento che ammette deroghe qualora gli animali siano abbattuti per tali eventi».

Intanto, questo pomeriggio alle 15.30 ci sarà l’appuntamento conclusivo del cartellone del Carnevale sedilese con sfilata dei carri allegorici, la distribuzione delle zippole e lo svolgimento della pentolaccia per i bambini con i cavallini di canna. A seguire “Su procu a pesu... cantu ada pesare?”, mentre la serata si concluderà con l’estrazione dei biglietti della lotteria e la pentolaccia in maschera.

Le manifestazioni carnevalesche hanno avuto quest’anno una grande presenza di partecipanti e pubblico, con iniziative per piccoli e grandi che hanno preso il via a gennaio, a partire dai fuochi di Sant’Antonio.

