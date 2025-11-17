Curridori, un’impresa all’Ironman Arizona 

Elisabetta Curridori mette la ciliegina sulla stagione della rinascita con un sensazionale podio negli Stati Uniti. A Tempe, l’élite di Villacidro chiude al terzo posto l’Ironman Arizona, sfoderando al traguardo il proprio sorriso migliore dopo 8.44’46” di gara esaltante.

La precedono solamente la britannica Simone Dailey in 8.37’17” e l’americana Rachel Zilinskas in 8.41’14”. Una maratona finale di grande cuore, chiusa in 3 ore e 4 minuti, le permette di tenere a distanza le rivali, soprattutto l’altra statunitense Alice Alberts, che paga lo sprint finale ed è 4ª per 31”.

Incredula e strafelice l’azzurra che vive in Catalogna. Questa favolosa performance si aggiunge all’ottimo risultato strappato sei settimane prima al Mondiale Ironman di Kona, l’originale e leggendario triathlon di 3,8 km di nuoto, 180 km di ciclismo e 42,195 di corsa per il quale si è di nuovo qualificata. ( c.a.m. )

