Curridori, una giornata negativa 

Una giornata storta, come può capitare, ma soprattutto di grande sofferenza. Elisabetta Curridori ha chiuso con un 12° posto molto lontano dalle ambizioni della vigilia la propria esperienza al Challenge Gran Canaria di triathlon sulla distanza half (1,9 km di nuoto, 90 di bici e 21,1 di corsa).

L’Élite villacidrese che da quest’anno si è trasferita a Banyoles, in Catalogna, per allenarsi, dopo una frazione di nuoto in linea con le aspettative (era decima) ha avuto problemi respiratori poco dopo la metà della prova in bicicletta. Rifiutando l’idea di ritirarsi ha atteso qualche minuto, poi ha ripreso e concluso la prova ma, durante la corsa, le cose non sono andate molto meglio. Ciò nonostante ha concluso la prova in 4 ore e 31’, ben 25’ dopo la vincitrice, la tedesca Anne Haug. «In quelle quattro ore e mezza di inferno ho dubitato della mia stessa esistenza», ha detto sui propri profili social. ( c.a.m. )

