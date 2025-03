Curridori seconda nei Paesi Baschi 

Una gara dura, probante, in vista dei prossimi impegni nel triathlon. Elisabetta Curridori si è testata a fondo sabato nel ZuiaDu, il duathlon medio che si svolge a Murgia, nei Paesi Baschi, ottenendo un confortante secondo posto. Sulla distanza di 15 km di corsa, 70 di ciclismo (senza scia e con 1200 metri di dislivello) e altri 7 di corsa, la villacidrese che da alcuni anni fa base in Catalogna, si è arresa soltanto alla francese Emilie Morier, che ha concluso in 3.30’46”, 2’16” meglio di lei, in virtù di una migliore frazione in bici. Intanto Curridori ha annunciato la partecipazione al prossimo Challenge triathlon di Salou (Spagna) l’11 maggio su distanza media. ( c.a.m. )

