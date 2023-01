Curridori lascia villacidro 

«Jim ha studiato per capire quale fosse il posto migliore. Abbiamo scelto la zona di Girona, in cui il clima è caldo come la Sardegna ma meno piovoso. E poi siamo vicini ai Pirenei e d’estate si può trovare il fresco. In più abbiamo Barcellona e gli aeroporti internazionali vicini, per le gare. Abbiamo scelto Banyoles».

«In realtà io non ci pensavo proprio, anche se a Villacidro mi lamentavo di tante cose, dei pericoli del traffico o dei problemi con la piscina chiusa. Tornati dalla gara del Pto di Edmonton, Jim ha cominciato a parlarmene. Mi diceva che c’erano tante cose da migliorare e lui ha visto subito chiaro quali erano le criticità. La decisione di trasferirsi non l’aveva presa per se stesso quando era pro, ma ha voluto che la prendessi io. Sul momento ci sono rimasta di sasso, perché ognuno ha i propri equilibri, magari con la famiglia. Io poi lo avevo già fatto a 20 anni, quando ero andata nell’Esercito, ma ora non pensavo più di partire. Ho visto tanti atleti trasferirsi, ma non la consideravo una cosa per me. Ma ho capito che era il momento di agire, non di piangersi addosso. Non so quanto durerà la mia carriera e credo che fosse una decisione da prendere ora».

Si è imbarcata alla vigilia di Natale e, per sentire meno la nostalgia, oltre alla cagnetta Kona, Betta Curridori, unica professionista del triathlon sardo, ha portato per qualche giorno con sé (e con il compagno Jim Thijs) anche il 69enne papà Valerio, uno dei più forti age group del mondo della sua età. Qualche giorno a Banyoles, un paio di uscite in bici con la figlia campionessa, su strade nelle quali non è strano incrociato gente come Geraint Thomas, vincitore del Tour. La nuova vita della villacidrese è in Catalogna.

Quando le è venuta questa idea?

Perché la Spagna?

Cosa succederà alla sua società, la Curri Multisport?

«Jim continuerà la sua attività con i tanti age group che segue, non solo in Italia ma anche in Belgio. Per i ragazzi di Villacidro ha preparato tabelle e li seguirà a distanza, magari ogni tanto faremo una puntatina in Sardegna o porteremo qualcuno qui in Catalogna per fare nuove esperienze in una nazione evoluta nel triathlon».

Ha sempre detto che l’Isola era un posto ideale...

«Forse in Sardegna abbiamo dei limiti nella mentalità sportiva. Ci contraddiciamo in tutto, tifiamo per Fabio Aru ma imprechiamo se incrociamo un ciclista in strada. Qui ti accorgi come lo sport sia visto come una risorsa per il territorio. Girona è la capitale del gravel, ha valorizzato i percorsi con una finalità sportiva. I cartelli sulle strade sono la prima cosa che indica la presenza dei ciclisti. Da noi vedo poco rispetto per atleti di alto livello, i contributi spesso hanno limiti d’età. È come se il triathlon non venisse capito: qui in piscina mi hanno subito offerto agevolazioni per i professionisti, ho trovato un’accoglienza incredibile. C’è il senso della comunità che da noi manca, soffocato dalle gelosie. Qui trovo persone con cui posso allenarmi, sono tranquilla e concentrata sulle gare, senza sprecare energie per situazioni che mi infastidiscono».

Quali saranno gli obiettivi della stagione?

«Tra poco verrà il mio allenatore Patrick Marseille e definiremo il calendario. L’obiettivo è tornare a essere competitiva, ritrovare autostima. Inizierò dalla mezza distanza con qualche gara Challenge, anche se mi piacerebbe tornare al Challenge Roth che non ho finito quest’anno. Naturalmente punterò a ottenere piazzamenti, per fare anche un po’ di cassa e rientrare nel giro delle corse del Pto. L’anno scorso con il fatto che c’era da cogliere l’opportunità di andare a Kona abbiamo esagerato, mischiando un po’ di cose. Quest’anno Kona non è tra le priorità anche se prima o poi vorrei tornare. Ho già due o tre mesi di lavoro invernale fatto bene e i miglioramenti, mi danno fiducia. Mi servirà un po’ di tempo per adattarmi e in primavera, forse a Gran Canaria, faremo il debutto».

Cosa le mancherà della Sardegna?

«Della Sardegna mi mancherà la mia famiglia, mio babbo, mia mamma, mia sorella Valeria, i cugini e i pochi amici veri. E forse i miei luoghi. Mi guardo intorno e mi rendo contro che Villacidro ha tutto quello che c’è qui. Però qui il lago è disponibile, a Villacidro no. I percorsi su strada da noi, anche se non c’è traffico, sono pericolosi, la gente è troppo veloce, troppo incurante. I sentieri di montagna non sono tracciati, non c’è collaborazione per farlo. E questa è la cosa che fa più male. Avevo tutto a casa ma sono dovuta andare a Banyoles per poter vivere da professionista. Villacidro è un paradiso ma a volte può diventare un inferno».

