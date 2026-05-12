Curridori in Spagna si conferma regina 

Un’altra vittoria ed la terza di fila. A 34 anni, Elisabetta Curridori sta disputando forse la propria migliore stagione e si conferma la migliore triatleta italiana di lunga distanza. Lo ha dimostrato a Salou, nella classica gara su distanza media del circuito Challenge, dove ha replicato il successo del 2025, a pochi giorni da quello colto a Peñíscola.

E dire che la villacidrese che viva a Banyoles (Catalogna) temeva di dover addiruttura rinunciare per un piccolo infortunio al piede destro. Invece è partita, completando i 1900 metri di nuoto al nono posto, a 2’232 da Marta Sanchez. A quel punto è cominciata la rimonta, con il miglior tempo in bici (2.15’04” sui 90 km) e nella corsa finale (1.19’20” sui 21 km) il trionfo con 40" sull’australiana Milan Agnew e 4’21” su Sanchez. Un trionfo completato da papà Valerio, primo degli over 65 e 235° sui 680 all’arrivo. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA