Curridori fuori all’Enbrunman 

Un malessere dovuto al caldo ha privato Elisabetta Curridori di un possibile piazzamento nella top 5 all’Enbrunman, una delle più esigenti gare di triathlon su distanza Ironman del mondo, che si disputa nelle Alpi francesi. La villacidrese che vive in Catalogna ha dovuto abbandonare dopo 24 km della maratona, dopo una prova nei 3,8 km di nuoto e nei 180 di ciclismo (con l’Izoard da scalare) che la vedeva in corsa per le posizioni migliori. «Ho avuto ma di testa, poi disidratazione e poi ho iniziato a vomitare», ha spiegato. «Non è stata la giornata che speravo ma la preparazione non è perduta e mi servirà per i prossimi obiettivi stagionali». ( c.a.m. )

