Curridori, due vittorie a sei giorni di distanza 

Il sorriso smagliante di Elisabetta Curridori è comparso due volte in una settimana sui propri profili social. La villacidrese, che è impossibile non considerare la più forte triatleta sarda di sempre e la migliore italiana di oggi per le lunghe distanze, si è regalata due vittorie in due gare diverse «a sei giorni di distanza», come ha tenuto a precisare. Per essere ancor più precisi, va aggiunto che si tratta di due specialità e due nazioni diverse.

Fuoristrada

Cominciamo dal successo più recente. Sabato scorso, nel parco naturale Majjistral, la 33enne Élite si è imposta nel Xterra Malta, gara di triathlon mtb che naturalmente le ha regalato anche la qualificazione al World Championship. Impossibile non farsi venire in mente che è il mondiale che sua sorella vinse da giovanissima. Elisabetta si è imposta in 2.41’45”, in una gara in cui non ha avuto rivali serie ma è stata capace di inserirsi nelle prime posizioni della classifica assoluta (dodicesima).

Half distance

La domenica precedente, in Spagna, si era imposta nell’InfiniTri, gara sulla distanza “mezzo Ironman” (1,9 nuoto, 90 bici, 21 corsa) in 4.21’35”, precedendo di 1’20” la francese Anne Sophie Pierre. Una gara dura con arrivo nell’epico scenario del Castello di Templari di Peñiscola. ( c.a.m. )

