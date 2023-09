Curridori ce l’ha fatta: è campione del mondo 

Qualcuno obietterà: “Campione del mondo? Sì, ma di categoria. E quanti ne abbiamo avuto, anche sardi? Un infinità. E poi, quanti erano i concorrenti? Una dozzina? Ecco appunto”. Però lui ha settant’anni, potremmo precisare a sostegno di Valerio Curridori, triatleta di Villacidro che è diventato il primo sardo a vincere nella propria categoria un Ironman World Championship. “E quindi? Anche i rivali” . Quindi è deciso, non c’è notizia. Ma…

Ma a Nizza, dove il Mondiale (maschile) si è spostato per la prima volta in 45 anni, tradendo Kona e le Hawaii, l’ex professore di Lettere ha nuotato per 3,8 km in mare, ha pedalato per poco meno di 180 km alla media di quasi 29 orari con 2 1 00 metri di dislivello, poi ha affrontato i 42,195 metri della maratona. Il tutto in 12 ore e 20”, che non deve essere un risultato tanto negativo se il secondo classificato ha accusato un’ora e 22 minuti (!) di distacco e se dopo di lui, nella gara che vede al via i migliori di tutti gli Ironman disputati durante l’anno, sono arrivati ben 1071 (1060 dei quali più giovani di lui) dei 2017 concorrenti.

E dire che, quando lo speaker ha urlato: “Valerio, you are age-group world champion!”, lui ci ha pensato un attimo, poi ha sollevato le braccia al cielo. Non si era accorto di essere primo.

Chapeau, monsieur le professeur! ( c.a.m. )

