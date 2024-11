Curridori 5ª in Messico: l’ennesima resurrezione 

Quinta. Nell’Ironman di Cozumel, che in Messico assegna i titoli latino-americani di triathlon sulla distanza più mitica (3,8-180-42,195), Elisabetta Curridori ha vissuto l’ennesima risurrezione sportiva. In 9 ore, un minuto e 28 secondi ha ribadito il pensiero guida della sua carriera: il rifiuto di arrendersi all’idea di non vedere realizzati i propri sogni, o almeno la volontà incrollabile di provarci sino alla fine.

La grande delusione

A fine settembre la villacidrese era a Nizza, pronta ad affrontare la prima, storica edizione non hawaiiana del mondiale femminile di Ironman. Alla vigilia le sue condizioni fisiche sono precipitate per la febbre alta: accettare l’idea di non poter partecipare a una gara per la quale ti sei qualificata e allenata per un anno è quanto di più difficile si possa chiedere a un’atleta. Curridori è tornata in Catalogna, dove vive da due anni, ed è ripartita daccapo. Per l’ennesima volta.

La ripartenza

A Maiorca, in ottobre, l’ottavo posto nel Challenge sulla mezza distanza le ha ridato morale. Il 4 novembre, in una Spagna sconvolta dal maltempo, l’Olimpico di Barcellona, ridotto a duathlon per l’alerta meteo, l’ha riportata sul podio con uno splendido terzo posto. È partita per il Messico pochi giorni dopo, per acclimatarsi e firmare (con una meravigliosa maratona finale chiusa in 3 ore e 08’) l’ennesima grande prestazione di una carriera che, a 33 anni, può ancora riservarle tutte le soddisfazioni che merita.

