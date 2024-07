Curraggia, il ricordo della strage 

Tempio ha commemorato le vittime del rogo di Curraggia. Ieri pomeriggio, oppressi da un caldo torrido che ricordava le giornate di 41 anni fa, i tempiesi hanno onorato Diego Falchi, Tonuccio Fara, Mario Ghisu, Luigi Maisto, Silvestro Manconi, Tonino Manconi, Claudio Migali, Salvatore Pala e Nino Visicale, caduti durante il passaggio di un incendio che causò morti, feriti e devastazione in l’Alta Gallura. La commemorazione è iniziata nel monumento all’interno del cimitero di Tempio ed è proseguita sino a tarda serata a Curraggia, sul luogo della tragedia. Il sindaco Gianni Addis, alla presenza dei vertici del Corpo forestale, ha ricordato anche le persone ustionate, Francesco Azara, Vanni Bisson, deceduto nel 2015, Antonello Forteleoni, Mario Marchesi, Gianni Mazza e Giuseppe Sotgiu, tutti Medaglia d'oro al valor civile. Tempio ha nel suo gonfalone la medaglia d’argento. La Regione ha scelto il 28 luglio per ricordare tutte le vittime degli incendi in Sardegna.