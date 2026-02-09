Curling, niente oro L’Italia si gioca biathlon e Fontana  

Un tifo indiavolato non basta, in finale ci vanno gli Stati Uniti al termine di una semifinale equilibratissima. Amos Mosaner e Stefania Constantini, campioni olimpici di curling doppio misto a Pechino 2022, abdicano davanti al pubblico di casa, in un palazzo incandescente. In vantaggio 8-7 prima dell'ultima mano, gli azzurri soccombono 9-8 agli americani che avevano sconfitto poche ore prima, in un match utile solo a delineare le posizioni di classifica. E oggi affrontano alle 14 l'altra grande delusa di giornata, la Gran Bretagna sconfitta 9-3 dalla Svezia dopo aver dominato il girone. A fine partita Mosaner, furibondo, ha più volte sbattuto la scopa contro il tavolo. «Io sono emozionale, quando sei lì a un passo e ti vedi sfuggire così un'altra finale olimpica un po' ci rimango male, però fa parte dello sport», spiega il trentino.

A non funzionare è stato «qualche dettaglio in particolare, dove potevamo difenderci un po' meglio, essere un po' più furbi», e questo «ci è costato la partita». Analisi simile da Constantini, che descrive «questo dare qualche chance a loro e, quando loro davano chance a noi, non le abbiamo prese». E chissà se la coppia che ha fatto dell'Italia una big mondiale del curling avrà un futuro: «Questo non lo so, intanto pensiamo alla prossima, c'è una bella medaglia da giocarci», mette le mani avanti Mosaner.

Resta un palazzetto che ha accompagnato Constantini e Mosaner tutta la partita, rispolverando anche il vecchio “popopo” dei Mondiali di calcio 2006 in un duello sugli spalti coi sostenitori statunitensi. Un'esaltazione collettiva, a cui hanno assistito alcune azzurre di sci tra cui Federica Brignone, impensabile qualche anno fa in Italia per questo sport.

Ecco la regina

La regina del ghiaccio è pronta a vestire i panni nuovamente della supereroina azzurra. I Giochi di Arianna Fontana, i sesti della sua carriera, inizieranno stamattina, quando sul ghiaccio della Milano Ice Skating Arena cominceranno le batterie dei 500 metri femminili. La sua gara, quella in cui ha conquistato l'oro in entrambe le ultime due edizioni delle Olimpiadi (ma non scende dal podio addirittura dal 2010) e in cui inizierà la sua rincorsa al record. A Pechino, Fontana è diventata l'atleta italiana con il maggior numero di medaglie olimpiche conquistate toccando quota 11, a due medaglie di distanza dal recordman assoluto, ovverosia lo schermidore Edoardo Mangiarotti (addirittura 13). Gli ultimi anni non sono stati semplici, complice lo scontro con i colleghi italiani e le accuse nei loro confronti che l'hanno tenuta lontana dalla nazionale per due anni, accarezzando anche l'idea di correre per gli Usa. Uno strappo che si è ricucito nel 2024 con lo sguardo verso queste Olimpiadi. Al suo fianco sempre Anthony Lobello: prima fidanzato, poi marito e infine allenatore, che la aiuta anche a isolarsi come successo negli ultimi giorni fino alla vigilia.

Biathlon per il bis

Alla Biathlon Arena di Anterselva va invece in scena la seconda gara dei Giochi olimpici: la 20 chilometri maschile a inseguimento. Gli azzurri sognano il bis, alla luce del prezioso argento nella staffetta mista. Tommaso Giacomel, che ha dato un grande contributo nella frazione di lancio e dopo l'argento vinto l'anno scorso su questa distanza ai Mondiali di Lenzerheide, risulta tra i favoriti per il podio.

Il quartetto azzurro sarà completato da Lukas Hofer, Patrick Braunhofer ed Elia Zeni. Giacomel se la dovrà vedere con gli altri grandi favoriti, i francesi Eric Perrot e Quentin Fillon Maillet, come anche i norvegesi Sturla Holm Laegreid, Johan Olav Botn e Martin Uldal e lo svedese Sebastian Samuelsson. Nella individuale è la gara dei “tiratori scelti”, che sbagliano il meno possibile al poligono, e degli atleti che sanno gestire lo sforzo sulla più lunga delle gare olimpiche.

