«Curiamo 60 cani. Il Comune dov’è?» 

Più di 60 cani da mantenere a proprie spese, a eccezione dei pochi contributi di Comune e Regione che coprono a stento le sterilizzazioni. Il randagino di Serramanna, organizzazione no profit che da decenni si prende cura dei cani abbandonati del territorio, vive un momento buio. «La nostra attività prosegue nel rifugio costruito a nostre spese, ma i costi aumentano e facciamo sempre più fatica», esordisce Marcella Ortu, presidente dell’associazione che conta otto soci operativi.

L’accusa

Sterilizzazioni, adozioni, cure mediche si aggiungono al normale mantenimento dei cani ospitati nel rifugio realizzato a ridosso della zona artigianale di Is Argiddas, a Serramanna, dove le volontarie si danno da fare ogni giorno. «Con la stagione calda servono gli antiparassitari ma i soldi non bastano: faremo presto una campagna per la raccolta di donazioni. Purtroppo nonostante le sterilizzazioni sono troppi i cani che continuano a sfornano cucciolate. Tutto questo ci porta a contribuire di tasca nostra, con pochi aiuti a livello locale – prosegue Ortu, che punta il dito contro l’esecutivo del sindaco Gabriele Littera –. Il Comune fa poco e niente, con grande delusione da parte nostra. Avevamo riposto grandi aspettative su questa amministrazione, che aveva anche istituito un assessorato al Benessere animale. Ci aspettavamo un cambiamento, ma sono quelli che hanno fatto meno per noi». La delegata era l’assessora Francesca Cossu. «Non hanno mai messo a posto la strada che porta al rifugio, piena di buche e che, oltre a danneggiare le nostre auto, impedisce spesso che gli operatori ci ritirino la spazzatura, un problema serio dal punto di vista igienico sanitario», accusa la presidente.

Delega scomparsa

«La delega al benessere animale non esiste più, anche se l’interessata continua a seguire la tematica – spiega il sindaco Gabriele Littera, che replica –: premesso che è da riconoscere il loro prezioso lavoro, come tutte le associazioni, anche Il randagino ha accesso ai contributi che l’amministrazione mette a disposizione. Rispetto alla viabilità, per le due strade che portano al rifugio in questi giorni si compiono le ultime verifiche tecniche e credo gli interventi inizieranno già questa settimana. Nell’arco di un mese le strade saranno sistemate, si tratta di un intervento che aspettavano da tanto tempo. Il tema del randagismo riguarda tutti i Comuni, noi come amministrazione spendiamo 100mila euro all’anno per mantenere i randagi accalappiati nel canile convenzionato».

