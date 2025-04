Curia romana e Chiese orientali si incontrano nei Novendiali 

I nove giorni che la Chiesa riserva al lutto dei pontefici si chiamano le celebrazioni dei “Novendiali”: per nove giorni consecutivi si svolgono nella Basilica di San Pietro delle messe che prevedono, ogni giorno, la partecipazione di un gruppo diverso, «tenuto conto dei suoi legami con il Papa». L’origine di questa tradizione affonda le sue radici nell’antichità romana, soprattutto da una festa di nove giorni indetta per l’espiazione di “un prodigio” che annunciava sventura.

La messa del primo giorno coincide con i funerali del Papa. Al secondo giorno delle Novendiali sono invitati in modo particolare i dipendenti e i fedeli della Città del Vaticano e saranno presenti numerosi adolescenti per il Giubileo ad essi dedicato: la messa in suffragio del Papa si è svolta ieri sul sagrato della Basilica Vaticana, presieduta dal cardinale Pietro Parolin.

Mentre dal terzo giorno (oggi) al nono la messa si svolge nella Basilica di San Pietro e l’orario è fissato sempre per le 17.

Le celebrazioni dei Novendiali sono aperte a tutti ad eccezione del quinto giorno (mercoledì 30) e del nono giorno (4 maggio) poiché si terranno nella Cappella Papale e saranno riservate ai soli cardinali. Il terzo giorno è dedicato alla Chiesa di Roma, il quarto ai “Capitoli delle Basiliche Papali” ovvero i collegi del clero che gestiscono le Basiliche, il sesto alla Curia Romana, il settimo giorno alle Chiese Orientali e l’ottavo giorno ai membri degli Istituti di Vita consacrata e delle Società di Vita apostolica.

I cardinali chiamati a concelebrare sono: Pietro Parolin, già Segretario di Stato; Baldassare Reina, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma; Mauro Gambetti, arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano; Leonardo Sandri, vice decano del Collegio Cardinalizio; Claudio Gugerotti, già prefetto del Dicastero per le Chiese orientali; Angel Fernandez Artime, già proprefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica; Dominique Mamberti, protodiacono del Collegio Cardinalizio.

