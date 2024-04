Curia di Roma, nuove nomine definite dal Pontefice 

Città del Vaticano. Papa Francesco mette mano a un rimpasto e a un passaggio di poteri nella sua Diocesi, quella di Roma, dove anche in questi giorni è stato a colloquio con i parroci in una chiesa di periferia. Nell’incontro ha rinnovato il rapporto di unità e comunione con il clero.

Dopo sette anni, il cardinale Angelo De Donatis non è più il vicario generale del Papa per la Diocesi romana e l'arciprete della Basilica papale di San Giovanni in Laterano. Francesco l'ha spostato alla carica di penitenziere maggiore, dove De Donatis, 70 anni, di Casarano (Lecce), prende il posto del cardinale Mauro Piacenza, che a settembre compirà 80 anni.

L'altra decisione è che monsignor Daniele Libanori, gesuita, non sarà più vescovo ausiliare della Capitale: per lui il Papa ha creato una carica “ad hoc”, nominandolo assessore del Santo Padre per la Vita consacrata. È un ruolo che finora non esisteva e che può interpretarsi come una sorta di coadiutore personale del Pontefice nei rapporti con gli ordini religiosi maschili e femminili, per i quali resta comunque un apposito Dicastero.

Il rimescolamento in Vicariato, voluto personalmente dal Papa, non è quindi di poco conto.

