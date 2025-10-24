VaiOnline
La novità
25 ottobre 2025 alle 00:31

Cure palliative nel Metaverso, nuovo servizio  

Martedì alle 10 nel Day-service di cure palliative dell’ospedale San Giovanni di Dio (al primo piano) si terrà la presentazione e inaugurazione del servizio di Cure Palliative nel Metaverso che prevede due servizi disponibilità nella realtà virtuale: le consulenze delle cure palliative e l’accesso in realtà aumentata alla Stanza Serena, un metodo di stimolazione multisensoriale già attivo all’Aou. Alla presentazione parteciperanno Vincenzo Serra, commissario straordinario dell’Aou di Cagliari, Francesco Di Costanzo, presidente di Fondazione Italia Digitale, Gabriele Finco, direttore sanitario dell’Aou di Cagliari, Maria Cristina Deidda, referente del Day-service di cure palliative, Andrea Marrucci, amministratore Future. Alla presentazione parteciperanno anche pazienti che hanno sperimentato il servizio cure palliative nel Metaverso.

