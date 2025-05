Fa tappa oggi, alle 17.30 al Centro Unla, il Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche, un evento promosso dalla Fondazione Maruzza. Nella prima tappa sarda dell’evento itinerante si svolge un incontro per bambini, ragazzi e adulti. Mentre per i più giovani è previsto un pomeriggio di divertimento, per gli adulti è fissato un incontro con il personale dell’Unità operativa di Pediatria del San Martino, diretto da Enrica Paderi.

