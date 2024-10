Cure palliative, dibattito e show teatrale 

Un focus sulla terapia del dolore a Selargius, seguito da una rappresentazione teatrale la sera. L’appuntamento - organizzato dall’associazione di volontariato “Vestiamoci di vita”, con il patrocinio del Comune - è fissato per sabato. La mattina, dalle 9,30 alle 12, spazio alla conferenza aperta al pubblico nella sala consiliare di via Istria: saranno presenti Sergio Mameli, medico nella Terapia del dolore al Businco, Bruno Farci dell’Hospice Madonna di Fatima, e la dottoressa Maria Cristina Deidda che si occupa della terapia del dolore nell’Aou di Cagliari. Con loro ci sarà anche l’assessora Rita Ragatzu, che porterà i saluti da parte dell’amministrazione comunale: «La realtà delle cure palliative è purtroppo ancora poco conosciuta, eppure rappresentano una straordinaria opportunità per consentire ai pazienti inguaribili di migliorare la loro qualità di vita. Il senso della giornata è far conoscere questa branca della medicina preziosissima».

Seguirà, alle 20,30 al teatro Si ‘e Boi, la rappresentazione teatrale “Viaggio nel cuore di Ippocrate”, che porterà in scena i racconti di vita scritti da medici, infermieri e pazienti, attori per l’occasione, per mostrare quanto siano fondamentali e preziose le cure palliative. Un’occasione anche per fare del bene, perché tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA