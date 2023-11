Cure palliative contro i tumori 

Si inaugura sabato a Settimo la nuova sede di cura palliativa “Hospice Madonna di Fatima”, realizzata dalla Cooperativa Osat. La costruzione, il cui cantiere era stato inaugurato il 10 dicembre 2018, è oggi un’opera compiuta, costituita da piccoli moduli uniti da un lungo corpo centrale, con 15 stanze di degenza che si affacciano sul giardino e su ampi spazi verdi.

La progettazione è stata studiata in collaborazione con la facoltà di Architettura dell'Università di Cagliari. L’hospice è ubicato in via Stazione, poco distante dal capolinea della metro. Per sabato è previsto anche un convegno (alle 11), sul tema “Una nuova casa dove accogliere, assistere, amare”. Interverranno Bruno Farci, presidente della cooperativa, l’assessore regionale alla sanità Carlo Doria e l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi. (ant. ser.)

