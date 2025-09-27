«Cure odontoiatriche negate in carcere» 

L’associazione “Luca Coscioni” rilancia l’allarme sul carcere di Badu ’e Carros dopo alcune segnalazioni che denunciavano difficoltà sul fronte sociosanitario. «Nonostante ripetute richieste, per mesi sarebbero state negate le dovute cure odontoiatriche alle persone ristrette provocando un forte deterioramento delle condizioni di salute degli interessati. Quando le prestazioni mediche sono state fornite, dopo gli appelli degli avvocati e del garante dei detenuti, non sarebbero state adeguate», sottolinea l’associazione che richiama altri disagi: «A seguito di un periodo di 20 giorni in isolamento, la direzione dell’istituto avrebbe sospeso l’accesso ai contatti telefonici con i famigliari di un detenuto, nonostante il termine del regime di sorveglianza particolare. Ai problemi sanitari e di contatto con la famiglia, si aggiungerebbe la mancata prosecuzione del percorso di studi di almeno una persona ristretta».L’associazione “Luca Coscioni” fa un appello alle autorità sanitarie «a predisporre visite di controllo e ad attivarsi affinché l’offerta terapeutica garantisca il pieno diritto alla salute dei detenuti. In mancanza di ciò annuncia sin d’ora una diffida rivolta all’amministrazione penitenziaria della struttura di Badu ’e Carros».

RIPRODUZIONE RISERVATA