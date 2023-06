Cure non urgenti, via ai lavori per la centrale 

Passo in avanti della Regione verso la realizzazione della centrale operativa del numero europeo armonizzato (Nea) 116117. È la linea per l’accesso alle cure mediche non urgenti e agli altri servizi sanitari territoriali a bassa intensità di cura.

La Giunta Solinas, su proposta degli assessori regionali alla Sanità, Carlo Doria, e ai Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, ha assegnato all’Azienda regionale dell’emergenza e urgenza Areus circa 250mila euro per la ristrutturazione edilizia e l’adeguamento dell’ex Convento delle Carmelitane in via Oggiano, a Nuoro, già sede dell’Areus. Lì sorgerà la centrale operativa 116117.

«Dopo il numero unico per l’emergenza 112, con l’apertura della Centrale unica Cur a Sassari e la copertura del territorio regionale», commenta Doria, «si aggiunge un altro importante tassello di Areus. La centrale del numero per le cure mediche non urgenti e continuità assistenziale era un nostro impegno».

Gli interventi edilizi a Nuoro saranno affidati da Areus a Ois, Opere e infrastrutture della Sardegna, società in-house della Regione. «Presto Areus», dice l’assessore Saiu, « darà il via ai lavori per la realizzazione della centrale».

