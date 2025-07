Cure non urgenti, c’è il numero unico europeo 

L’Areus ha attivato nel territorio della Asl di Nuoro il numero unico europeo 116117 per le cure mediche non urgenti. Opera nel distretto telefonico 0784. L’utente può mettersi in contatto gratuitamente con la Centrale 116117, tutti i giorni h24 in caso necessiti di assistenza sanitaria non urgente, di informazioni e consigli su servizi nella Asl o su scelta e revoca di medici e pediatri. La centrale 116117 è collegata anche a quella dell’emergenza 118 in modo da permettere passaggi rapidi di chiamata se necessario. «L’avvio del numero unico europeo è stato possibile grazie alla piena collaborazione tra Areus e le direzioni della Asl di Nuoro e del dipartimento Sanità digitale e innovazione tecnologica di Ares», spiega il commissario di Areus, Angelo Maria Serusi. Dice il commissario Asl, Angelo Zuccarelli: «L’attivazione del numero 116117 rappresenta un punto di svolta nell’assistenza sanitaria territoriale, va a intercettare prioritariamente la domanda a bassa intensità, assicurando la continuità assistenziale». Aggiunge il direttore sanitario Pierpaolo Bitti: «Abbiamo provveduto a coinvolgere tutti: guardie mediche, medici di Medicina generale, sindaci».«In questa fase l’avvio riguarderà 20 postazioni su 29», spiega Alessandro Bianchi, project manager del 116117. (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA