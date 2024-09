Cure negate, boom delle polizze private 

L’agonia della sanità pubblica premia le assicurazioni. Interminabili attese al Pronto soccorso, tempi biblici per un esame o una visita medica (che, quando arriva, è sempre più a catena di montaggio) sono ormai la costante, e anche a Cagliari è sempre più diffuso il ricorso alla polizza sanitaria.

Non a caso - seppure in cima restino le assicurazioni obbligatorie per i veicoli, seguite da quelle per la casa e gli infortuni - gli agenti parlano di una vera e propria impennata di richieste che ha fatto schizzare il tasso percentuale a oltre il duecento per cento negli ultimi anni.

Richieste triplicate

«È iniziato tutto nel prepandemia, quando si è rilevato l’aumento della spesa sanitaria pagata di tasca», argomenta Michele Cocco, agente plurimandatario e coordinatore regionale dello Sna, sindacato nazionale agenti. «Vedendo il trend in crescita, le compagnie hanno ampliato l’offerta e nel post Covid il fenomeno è esploso perché il cittadino si è spaventato. Chiaramente i numeri sono ancora modesti rispetto alle assicurazioni auto o casa, ma se prima eravamo noi a dover proporre il prodotto, oggi è l’assicurato che viene a chiedere. Non è azzardato dire che l’incremento è del 200, 300 per cento».

Una tendenza confermata da Efisio Nocco, presidente regionale Anapa, l’altro sindacato agenti, il quale ipotizza: «Facendo un calcolo a spanne direi che il 15 per cento della popolazione dell’area metropolitana ha una polizza salute. La paura di non essere curato sta spingendo a fare un’assicurazione specifica: uno dei clienti tipo è quello che ha fatto oltre 24 ore di attesa al Pronto soccorso o quello che ha dovuto attendere oltre un anno per una risonanza». Il che ha spinto le compagnie ad ampliare l’offerta, anche in termini di accessibilità dei servizi. «La digitalizzazione, che già avevamo avviato prima del Covid, è stata implementata e ha sicuramente agevolato il rapporto tra agenzia e assicurato», dice Francesco Marrosu (Generali). «Con le polizze sanitarie l’incremento è a doppia cifra perché la sanità è il vero nervo scoperto».

I costi

Il tasto dolente sono i costi, non certo alla portata di una famiglia monoreddito. «È un settore che certamente risente dei costi, anche se ormai siamo in grado di offrire prodotti modulari che vanno incontro alle esigenze del cliente, non più disposto ad attendere i tempi biblici cui ci ha costretti la sanità pubblica», assicura Alessandro Caravatti (Unipol). Giusto per dare l’idea, una famiglia con padre e madre sessantenni e due figli di 25, per una polizza completa di visite e accesso alle strutture convenzionate, arriva a spendere intorno ai quattromila euro.

Le altre polizze

Improponibile per chi deve ogni giorno far quadrare i conti, anche controllando i centesimi quando fa la spesa al mercato. «La mia è una realtà media e la copertura maggiormente richiesta, dopo quella per l’auto, è per la casa», puntualizza Mauro Atzori (Reale). «Rispetto al passato, ho più richiesta per la polizza vita, che prima non si poteva quasi nominare per una questione scaramantica».Anche Gianluigi Poddesu (Sara assicurazioni) conferma che «tendenzialmente il cittadino medio spende per le polizze obbligatorie, poi c’è attenzione anche per gli animali». Cani e gatti sono in testa: c’è la possibilità di assicurarli per eventuali danni a terzi e per le spese veterinarie. Alcune compagnie forniscono anche il collarino Gps, in modo da localizzarli in caso di smarrimento: circostanza che diventa dramma per chi vive con gli amici a quattro zampe.

Eventi meteo

I cagliaritani prestano attenzione anche agli eventi meteorologici: «In passato si temeva l’incendio, oggi si cerca di tutelarsi per le bizze del clima», confermano i rappresentanti degli agenti. E c’è anche la parte delle polizze infortuni che prevedono una sopravvalutazione per alcune parti del corpo: nessun fenomeno Jennifer Lopez, per intenderci, ma professionisti (come chirurghi, odontoiatri) e musicisti che si tutelano le mani.

