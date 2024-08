«Cure negate a bimbi e anziani, ospedali sardi da potenziare» 

L’oncologo di fama indica una cura per la sanità sarda: niente ospedali nuovi o cattedrali nel deserto, la Regione paghi di più i medici se vuole che accettino di stare in frontiera. All’ombra dei castagni di “Acivrucca”, il professor Silvio Garattini (95 anni) cittadino onorario di Desulo dal 2021, parla dal suo buen retiro di Barbagia. E proprio partendo dalla “sua” Barbagia, snocciola i disservizi sanitari e lancia un appello alle istituzioni regionali affinché possano invertire la tendenza. «Dispiace - dice - vedere che a Desulo come in tanti paesi dell’Isola, manchi il medico di base. Il lavoro dei colleghi Ascot è lodevole, ma i medici in pensione, poi, andrebbero maggiormente coinvolti. Possono insegnare tanto ai nostri ragazzi».

Occhio ai deboli

L’attenzione è anche sui soggetti più fragili. E così per i bambini, costretti anch’essi a curarsi oltre Tirreno: «È assurdo - commenta il presidente dell’istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano - che in Sardegna non esista una terapia intensiva per i più piccoli, costringendoli a stare lontani da casa anche per mesi, insieme alle famiglie. Non è di certo con i voli in elicottero che possiamo risolvere ciò che non va, ma potenziando i servizi, senza creare cattedrali nel deserto».

Gli ospedali

Per questo Garattini non lesina perplessità sul recente piano di realizzazione di nuovi ospedali: «Non ne servono di nuovi, anzi vanno migliorati quelli già esistenti, distribuendo equamente i servizi come accade in Francia». E sui dirigenti sanitari puntualizza: «Andrebbero formati in una scuola superiore di sanità che purtroppo manca, e non scelti sulla base delle tessere politiche, spesso tralasciando capacità e merito». Ma per Garattini, la vera sfida è nella prevenzione: «Deve partire una rivoluzione dal basso, insegnando già dalle scuole il valore di uno stile di vita sano, che eviterebbe la stragrande maggioranza delle patologie». Numeri impietosi: «All’anno perdiamo 180.000 persone di tumore, 4 milioni sono invece diabetici, 12 milioni i fumatori».

Sostegno all’Isola

Garattini è disposto a tendere una mano alla presidente della Regione Alessandra Todde e all’assessore Armando Bartolazzi: «Come Istituto Negri - garantisce - siamo pronti ad offrire supporto alla sanità sarda su ricerca, epidemiologia e corretto uso dei farmaci. Sono e saremo sempre al fianco dei sardi e dei loro diritti».

«Continuo a lavorare»

Garattini, bergamasco di nascita, ha la Sardegna nel cuore. E lui, sempre a Desulo quando si tratta di festeggiare (il 4 agosto) il compleanno del suo amico Giorgio Zanda, non esita ad aiutare chiunque fra desulesi e non, abbia bisogno di supporto in ambito medico. «Desulo è casa mia, grazie all’amicizia speciale che mi lega a Giorgio».

Infaticabile

Garattini in Barbagia viene in vacanza, ha tanti amici, ma non si sente un pensionato. «A breve compirò 96 anni - racconta - ma continuo a lavorare dalla mattina alla sera, tra ricerche farmacologiche, dottorati di ricerca e non solo. Ma anche, rispondendo a decine di mail e telefonate che arrivano da centinaia di cittadini, che chiedono aiuto. Tanti sono sardi».

