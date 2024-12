Cure mini-invasive  per il mal di schiena  

Formazione teorico e pratica sulle tecniche mini-invasive per il trattamento delle patologie della colonna vertebrale. Questa la finalità dell’undicesima edizione del corso “Mammi”, in programma l’8, 9 e 10 dicembre all’ospedale Santissima Trinità.

Organizzato dal direttore della Radiologia ospedaliera della Asl Cagliari, Stefano Marcia, il corso vedrà la partecipazione dei maggiori esperti mondiali di diagnostica e interventistica della colonna vertebrale. L’ospedale Santissima Trinità si conferma un centro di eccellenza internazionale per la cura delle patologie traumatiche, degenerative e oncologiche della colonna vertebrale. E la Radiologia Interventistica è riconosciuta tra le prime in Italia e all’estero per il numero di pazienti trattati e per la qualità dei servizi offerti.

Il mal di schiena rappresenta una delle principali cause di disagio nella popolazione adulta. Per affrontare questa problematica, il corso Mammi offre un focus sulle metodiche mini-invasive, una frontiera che combina innovazione tecnologica, efficacia clinica e riduzione dei tempi di recupero.Tra gli scopi principali del corso vi è l’approfondimento delle tecniche di radiologia interventistica per la diagnosi e il trattamento delle patologie del rachide. Questi interventi, effettuati in day hospital e con anestesia locale, riducono significativamente la degenza ospedaliera e i tempi di recupero dei pazienti, mantenendo al contempo un’elevata percentuale di successo. Le procedure, eseguite in sala angiografica, consentono inoltre un notevole contenimento dei costi, eliminando l’utilizzo delle tradizionali sale operatorie. Durante le tre giornate di formazione, il corso offrirà la possibilità di assistere a casi live, con dimostrazioni pratiche sui trattamenti mini-invasivi.

RIPRODUZIONE RISERVATA