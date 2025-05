Cure mediche non urgenti, attivo il numero 116 117 

L’Areus ha attivato anche in Ogliastra il Numero europeo armonizzato 116 117 per le cure mediche non urgenti. Il servizio è già attivo nei territori afferenti alla Asl Ogliastra a cui corrisponde il distretto telefonico 0782. L'avvio è stato possibile grazie alla piena collaborazione e le sinergie tra Areus e la Asl Ogliastra, sotto la direzione di Andrea Marras, ex dg.

Gli utenti possono mettersi in contatto gratuitamente con la centrale 116 117, tutti i giorni a tutte le ore componendo il numero 116 117 (nella fase iniziale si potrà chiamare anche il vecchio numero della postazione dell'ex guardia medica) l'utente potrà essere messo in comunicazione con la guardia medica oppure chiedere informazioni agli operatori di centrale sulle modalità di scelta/revoca dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e sui servizi territoriali attivi nella Asl. Inoltre, la centrale 116 117 è collegata anche a quella dell'emergenza 118 in modo da permettere passaggi rapidi di chiamata se necessario.

«L’attivazione del numero europeo armonizzato 116 117 anche in Ogliastra – osserva il commissario Asl Diego Cabitza – dimostra come la collaborazione tra diverse aziende del sistema sanitario sardo possa portare al miglioramento della qualità dei servizi per i cittadini, per questo è doveroso ringraziare tutti gli operatori che hanno reso possibile l’avvio di questo nuovo e cruciale servizio».

