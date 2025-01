Cure lontano dalla Sardegna, i rimborsi della Regione «nei casi gravi e urgenti» 

«Le spese di soggiorno fuori regione spettano anche a chi parte in gravità e urgenza». Lo ha stabilito l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi, con una delibera ad hoc approvata nei giorni scorsi, indicando a tutte le Asl dell’Isola un’interpretazione univoca. E i malati e le loro famiglie ringraziano.

Parliamo della legge 26 del ‘91, quella che dovrebbe garantire diritti e contributi a tutti i sardi costretti ad andare a curarsi fuori dalla Sardegna, che – al netto di diversi tentativi falliti di riforma – finora è stata applicata un po’ come capita. Cioè: ogni Azienda sanitaria, ogni direzione o funzionario, decide le sue “linee guida”, dunque capita che quello che viene ad esempio concesso a Cagliari viene negato a Sassari.

«Adesso, dopo tredici anni di battaglie, finalmente una buona notizia, l’assessore ha dimostrato attenzione e sensibilità, e ha dato questa importante direttiva», sottolinea Francesca Dettori, attivista dell’associazione Diritto alla salute Franco Monagheddu. In pratica, chi deve andare fuori, per avere il rimborso delle spese e soprattutto la diaria di 90 euro deve avere un’autorizzazione preventiva dalla sua Asl, dunque, è successo spesso che questa venisse negata a chi non poteva fare richiesta prima del viaggio, ad esempio perché in pericolo di vita e caricato in fretta e furia su un aereo militare, oppure chiamato all’ultimo secondo per un trapianto. «Ora, grazie a questa delibera, tutti hanno diritto alla diaria, anche chi per cause di forza maggiore fa richiesta al rientro», spiega Dettori. «Adesso tutte le Asl saranno costrette a uniformarsi, e noi penseremo anche a tutti coloro che in passato sono stati penalizzati. Ribadiamo che le persone che partono in gravità e urgenza presentano un quadro clinico gravissimo che prevede lunghi periodi di degenza. Si tratta soprattutto di neonati e bambini che hanno bisogno del supporto di entrambi i genitori. Alcuni papà hanno perso il lavoro, per le lunghe assenze dovute alla permanenza presso l'ospedale extraregione, vicini ai propri figli, altri vengono supportati da parenti e amici, ma per quanto tempo? Finalmente dopo lunghi anni di lotte estenuanti, la Regione ha adottato la delibera 52/44 del 18 dicembre, che condivide appieno la nostra posizione di sempre».

L’associazione – che opera a stretto contatto con l’organizzazione non profit Svs Viaggi per la salute e si batte legalmente per i contenziosi sui diritti negati – ha compiuto tre anni, e i suoi componenti portano avanti anche la mission di andare in tour per i paesi della Sardegna a raccontare alla gente che esiste appunto la legge 26 che, seppur vecchia, garantisce – quando applicata correttamente – un importante sostegno economico ai “migranti” sanitari.

«Ora si ricomincia, ci aspettano le solite lotte, i ricorsi, e fino a oggi li abbiamo vinti tutti», prosegue Dettori. «Insistiamo con i politici di turno per far sì che le loro promesse, sinora mai mantenute, si concretizzino per facilitare la nostra azione in aiuto di tantissime persone che si recano fuori regione per curarsi per ché non possono farlo nella loro terra, per inadeguatezza (cioè l’impossibilità di effettuare la prestazione necessaria in Sardegna) o per intempestività (lunghe file d'attesa, incompatibili con le loro esigenze di salute)». Prossimi punti: la modulistica da uniformare, e le richieste che devono essere firmate da uno specialista, chiunque egli sia e ovunque lavori. (cr. co.)

