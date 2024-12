Cure lente e care: il 13,7% dei sardi ci rinuncia 

Che sempre più sardi stessero rinunciando alle cure già si sapeva. A giugno l’aveva certificato l’Istat. Ma adesso è il Cnel, il Consiglio nazionale dell’economica e del lavoro, a mettere nero su bianco che l’Isola è la peggiore regione italiana. Quella dove più di tutte si smette di rivolgersi al Servizio sanitario. La reazione della politica sarda è un rimpallo di responsabilità: per la maggioranza è troppo grosso il fardello ereditato dal centrodestra che, a sua volta, accusa gli avversari di non aver fatto nulla dall’inizio della legislatura.

I numeri

In Sardegna, ha detto addio alle cure il 13,7 per cento della popolazione. La distanza rispetto agli altri territori è importante. La seconda regione che fa registrare il dato più alto è il Lazio, dove però la percentuale si abbassa al 10,5. Sono oltre tre punti in meno. Terzo posto per le Marche, al 9,7. La percentuale che si registra nella nostra Isola è fuori controllo comunque la si legga. La media nazionale è infatti al 7,6, quasi la metà rispetto al trend sardo. La comparazione geografica vale un altro schiaffo per la nostra Isola: nel Centro Italia, la media è dell’8,8. Nel Meridione si scende al 7,6. Il Nord è addirittura al 7,1 per cento.

Dove la sanità funziona

A stare meglio di tutti, in termini di fiducia nei servizi sanitari erogati dal sistema pubblico, sono le regioni “rosse”: in Emilia Romagna e Toscana meno del 6 per cento dei cittadini rinuncia alle cure. A questo blocco “felice” si aggiunge la Campania, insieme al Friuli Venezia Giulia e alle Province autonome di Trento e Bolzano, dove ugualmente meno di sei cittadini su cento hanno smesso di curarsi.

Ripartizione demografica

Sulla distribuzione della rinuncia all’assistenza (escluse le cure odontoiatriche), ci sono spunti interessanti, ricavati sempre su base nazionale. È la fascia di popolazione tra i 55 e 59 anni ad aver deposto le armi, con l’11,1 per cento di persone sparite dai radar del Servizio sanitario. Lo stesso dato scende al 9,8 tra gli over 75. La percentuale è minima sino a tredici anni, appena l’1,3 di rinunce. Ancora: le donne più degli uomini fanno a meno dell’assistenza. Nove per cento contro 6,2.

Le ragioni

Le liste d’attesa troppo lunghe sono l’elemento che scoraggia maggiormente: questa motivazione incideva per il 2,8 per cento nel 2019, quindi in epoca pre-Covid. Si è saliti al 3,8 nel 2022, per poi arrivare al 4,5 per cento del 2023. Anche i motivi economici hanno un peso: i costi troppo elevati fanno evitare le cure nel 4,2 per cento dei casi (lo stesso dato era al 4,3 nel 2019). La pandemia in sé, come causa di rinuncia, è ormai insignificante: 0,1 per cento, contro il 4,9 del 2020 e il 5,9 del 2021.

Scontro a distanza

Maria Laura Orrù, capogruppo di Avs, dice: «Era prevedibile che con la situazione pesantissima da noi ereditata, tanti sardi rinunciassero alle cure». Per Orrù, in ogni caso, dall’inizio della legislatura a oggi il Campo largo non ha perso tempo: «Piuttosto negli anni si sono persi pezzi importanti di presìdi e servizi, sia a livello territoriale che negli ospedali importanti. Se si vuole recuperare un sistema che oggi non riesce a garantire completamente il diritto alla salute per i cittadini né condizioni di lavoro accettabili per il personale sanitario, bisogna intervenire in fretta». Ivan Piras, consigliere di Forza Italia, la vede così: «In Sardegna le liste d’attesa sono un problema da almeno tre legislature. Ma al netto dell’eredità ricevuta, questa maggioranza ha la grave colpa di non aver reso pubblica la propria idea di sanità. La propria strategia. A oggi non esiste uno spartito in cui leggere come il Campo largo intenda curare i sardi garantendo a tutti il sacrosanto diritto alla salute».

