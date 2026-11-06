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Il caso.
07 novembre 2026 alle 00:27

Cure inadeguate? Due medici  vanno a giudizio  

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Frequentava la ludoteca estiva, quando ad un certo punto si è arrampicato su un albero cadendo a terra. La caduta gli era costata la frattura a gomito e polso e ora finisce in Tribunale, con l’ortopedico Giovanni Marcello e il radiologo Andrea Figus imputati di lesioni. Il ragazzino e i genitori, davanti al giudice del Tribunale di Nuoro, Anna Maria Puligheddu, si sono costituiti parte civile con l’avvocato Efisio Arbau, ma solo contro il dottor Marcello. Non contro Figus. Scelta alquanto insolita. Anche per questo, le difese dei due medici, rappresentate dagli avvocati Michele Mannironi e Mario Silvestro Pittalis, hanno sollevato una serie di eccezioni, che saranno sciolte nella prossima udienza.

La vicenda avvenne nel giugno 2024, quando il ragazzino partecipava alla ludoteca “alla scoperta del bosco”. Venne immediatamente soccorso, ma per l’accusa all’ospedale di Nuoro le cose non andarono al meglio. La cura non fu adeguata, i tempi di degenza si allungarono tanto da costringere il ragazzino a recarsi al Meyer di Firenze. A Figus è contestato di non aver rilevato una frattura al gomito, a Marcello di aver eseguito una manovra per lussazione non corretta.

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