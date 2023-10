Cure in carcere ma resta chiusa la guardia medica  

Nel silenzio generale la Asl 5 annuncia ufficialmente, ma solo nel proprio sito internet, «che l’assistenza sanitaria presso il punto di continuità assistenziale (guardia medica) di Oristano, in via Carducci 33, non potrà essere erogata per l’assenza dei medici». Da ieri e fino alle 8 di venerdì, precisando però che «In caso di necessità si consiglia di rivolgersi ai punti di guardia medica vicini».

Sempre ieri la direzione dell’Azienda sanitaria ha anche annunciato «Un progetto straordinario per rispondere al fabbisogno di medici di medicina penitenziaria nel carcere oristanese di Massama», si legge in una nota. Un progetto straordinario che in sostanza prevede maggiori incentivi «per i medici già operanti nel carcere per coprire i turni rimasti scoperti a causa della carenza di medici nello stesso istituto penitenziario». «Siamo soddisfatti - ha sottolineato il direttore generale, Angelo Maria Serusi – riusciremo così a garantire il servizio sanitario nel carcere di Oristano con una condizione di maggiore sicurezza sanitaria dei detenuti, ospiti nella struttura penitenziaria». Per dare gambe al progetto nella sede Asl la direzione ha sottoscritto un Accordo attuativo aziendale con i sindacati, per la Fimmg Fabrizio Atzei e Peppino Canu, per il Smi Ornella Flore e per la Cisl medici Antonella Meloni. ( m. g. )

