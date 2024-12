Cure fuori Sardegna, il giallo dei moduli 

La colpa sembrerebbe del modulo, non più in vigore, che consegna l'ufficio “Ricoveri fuori Regione” dell’Asl 5. Motivo per il quale l’ospedale Bambin Gesù di Roma, dove si recano i piccoli pazienti per effettuare interventi o terapie che in Sardegna non vengono eseguite, non rilascia le certificazioni utili alle famiglie per ottenere i rimborsi previsti dalla legge regionale 26 del 1991.

L’associazione

Due giorni fa ha sollevato il caso l’associazione “Diritto alla salute-Franco Monagheddu”, dopo le lamentele di tante famiglie. «La direzione sanitaria dell'ospedale pediatrico - spiega la presidente, Francesca Dettori - ci ha comunicato di aver appreso dall’Asl di Oristano che il modulo, utilizzato dai pazienti per ottenere i rimborsi delle spese anticipate per viaggio e soggiorno, non è in vigore da tre anni. Questa sarebbe la ragione per cui l’ospedale romano non rilascia la certificazione dove viene indicato quale dei due genitori alloggia in ospedale. Ma come mai nessuno ha comunicato questo ai pazienti? Dove si trova il nuovo modulo? La direzione dell’ospedale romano ha anche rappresentato l'utilità di stilare, con l’Asl 5, un nuovo modulo che vada bene a tutti per mettere fine ai problemi». «Da ieri siamo in contatto con gli uffici di Asl e associazione per risolvere il problema», fanno sapere dalla direzione del Bambin Gesù.

L’Asl 5

L’associazione con una nota due giorni fa ha chiesto «alla direzione sanitaria dell’ospedale pediatrico di Roma (e non dell’Asl 5 come erroneamente scritto ieri nell’articolo dal titolo: “Cure fuori regione, caos rimborsi”) di non negare quanto legittimamente richiesto per non incorrere in omissioni che inciderebbero negativamente nei confronti di chi persegue la tutela della propria salute». Impossibile parlare con il responsabile dell’Ufficio “Ricoveri fuori Regione” dell’Asl 5 per capire meglio la vicenda che riguarda non solo i familiari dei piccoli pazienti ricoverati a Roma: non è stato autorizzato a rilasciare dichiarazioni. Il direttore sanitario, Angelo Serusi, invece sottolinea che « l'azienda eroga regolarmente quanto dovuto a fronte di corrette certificazioni».

Le reazioni

«Non conosco il problema nel dettaglio ma, vista la denuncia dell'associazione, invito il direttore a verificare l’operato dell’ufficio che si occupa dei rimborsi», ha detto il consigliere regionale Emanuele Cera (FdI). «Verificherò la questione con Asl e assessore regionale - spiega il collega Antonio Solinas (Pd) - Credo che l’ufficio competente possa risolvere la questione».

