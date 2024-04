Cure e disservizi, emergenza infinita 

Che la sanità provinciale stia attraversando una profonda crisi tra disservizi e medici assenti è purtroppo cosa da tempo risaputa. E continuano le proteste per la mancanza di pediatri (oltre 2.700 i bambini senza cure) ma anche per visite prenotate che saltano.

La denuncia

Agostino Mele, dirigente scolastico in pensione di Norbello da tempo aveva prenotato una Tac coronarica attraverso il Cup al Santissima Trinità di Cagliari. Quando è arrivato in ospedale però c’è stata un’amara sorpresa: non poteva sottoporsi all'esame in quanto, a detta degli operatori sanitari, non esisteva la prenotazione a suo nome. A nulla sono valse le proteste di Mele, invitato a rivolgersi all’Urp. «Ho fatto notare come qualche giorno prima avessi ricevuto un messaggio dove mi confermavano la visita, chiedendo di comunicare la mia eventuale indisponibilità per effettuare la Tac – sostiene - Ovviamente non ho risposto perché era mia intenzione effettuare l'esame. Una volta arrivato in ospedale mi sono sentito dire che non l'avrei potuto fare, scoprendo anche come il giorno dedicato a quel tipo di esami sarebbe stato lunedì 29». Alla richiesta di essere inserito in quella data «mi è stato risposto che al momento non c’era alcuna certezza in quanto lo specialista probabilmente era in ferie. Mi domando se questo è un modo corretto di organizzare il lavoro e trattare persone che hanno effettuato 300 chilometri per una visita, sostenendo delle spese».

Bambini abbandonati

Quasi 3mila bambini sono da mesi senza cure. Nonostante le richieste di tanti genitori non arrivano ancora le soluzioni prospettate dall’Asl 5. Undici giorni fa è scaduto il bando pubblicato da Ares per le cinque sedi senza pediatra. Ad oggi però l’azienda sanitaria non ha comunicato l’esito. Ma non solo, numerose mamme sono in attesa anche di conoscere quanti saranno i medici del reparto di pediatria del San Martino che hanno aderito al progetto sperimentale “Ambulatori a sostegno della pediatria territoriale”. Si tratta dell'apertura di quattro ambulatori straordinari per i pazienti più piccoli con sedi a Oristano, Santu Lussurgiu, Ales e Mogoro.

