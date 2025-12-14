VaiOnline
Convegno.
15 dicembre 2025 alle 00:40

Cure e anticorruzione, oggi il focus al Brotzu 

Un convegno per approfondire in modo sistemico e interdisciplinare i principali ambiti della compliance nel settore sanitario. A organizzarlo per oggi, nell’aula Atza dell’ospedale San Michele, è l’Arnas Brotzu. L’appuntamento è fissato per le 9.
L’iniziativa intende rafforzare la cultura dell’integrità e della legalità all’interno dei sistemi di cura, offrendo ai partecipanti un quadro completo delle sfide attuali che riguardano governance, sicurezza e tutela dei diritti. Interverrà collegato in video Giuseppe Busia, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac). Tra gli altri ospiti Grazia Corradini, già presidente della Corte d’Appello, il generale Antonio Mancazzo del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, Davide Ariu, fondatore di Pluribus ONE, società leader nella cybersecurity, il tenente colonnello Adriano Barbieri, comandante della Dia Sardegna, Marco Moscatelli, responsabile 231 di Poste Italiane. E ancora; Davide Maiorca, docente di Ingegneria elettrica ed elettronica, Antonello Soro, già presidente dell’Autorità per la provacy, Pietro Ciarlo, professore di Diritto costituzionale a Cagliari, Luca Bolognini, presidente dell’Istituto Italiano per la privacy e Mario Caligiuri, docente dell’Università della Calabria e presidente della Società italiana di intelligence.

«L’evento – spiega il commissario del Brotzu Maurizio Marcias – rappresenta un momento di approfondimento per tutti gli operatori del settore che sono quotidianamente chiamati coniugare legalità, innovazione e sicurezza in un contesto che evolve rapidamente, con l’obiettivo di garantire ai cittadini servizi sanitari affidabili, trasparenti ed efficienti».

