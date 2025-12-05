Cure dentali gratuite per i pazienti fragili 

Controlli e cure dentali gratuiti rivolti ai pazienti in attesa di trapianto d’organo, trapiantati e dializzati: riparte il progetto, finanziato dalla Regione, dedicato a queste categorie fragili grazie al lavoro degli specialisti dell’Odontostomatologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari.

«Senza una situazione di sostanziale salute orale», spiega la professoressa Elisabetta Cotti, direttrice di Odontostomatologia del Policlinico Duilio Casula, responsabile del progetto, «i trapianti non possono essere eseguiti e senza un’adeguata cura possono essere in seguito messi a rischio».Le cure dentali saranno effettuate gratuitamente al Policlinico Duilio Casula e al San Giovanni di Dio, senza necessità di prescrizione medica. Per fissare un appuntamento o richiedere informazioni si può telefonare allo 07051092285 il martedì e giovedì dalle 9 alle 12. In considerazione dell’altissimo numero di utenti sarà importante avvisare per tempo se non ci si potrà presentare agli appuntamenti.e terapie che possono essere seguite ci sono l’igiene orale, otturazioni e devitalizzazioni, terapie chirurgiche come le estrazioni dei denti. Le protesi dentarie non sono incluse.

