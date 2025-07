Cure al telefono, corso di formazione 

È partita la formazione dei medici di continuità assistenziale per l’attivazione sul territorio provinciale del Numero europeo armonizzato, 116117: un servizio telefonico unificato a livello europeo che presto garantirà anche ai cittadini dell’Oristanese la possibilità di ricevere risposte, 24 ore 24 e sette giorni su sette, a tutte le chiamate di cure mediche non urgenti. Il numero unico europeo funzionerà anche da raccordo con quello di emergenza urgenza 118 che di conseguenza verrà decongestionato così come il Pronto Soccorso, riducendo l’accesso dei casi non gravi.

