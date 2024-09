«Cure adeguate o la mia Anastasia non ce la farà» 

Continua a gridare Anastasia, sempre più forte, mentre osserva coi suoi occhioni neri la vita correre veloce al di là della finestra. Quella del reparto di Rianimazione del Santissima Trinità, dove è finita dopo l'ultimo tentativo di togliersi la vita con il litio. Grida, ma sembra che nessuno riesca o voglia sentirla, allora alza la voce mamma Maria Gabriella Mancini: «Mia figlia ha il diritto di vivere, ma per farlo ha bisogno di un'assistenza adeguata».

Il limbo

Prende fiato, piange, riprende. «Chiedo che chi di dovere si metta una mano sul cuore. Sono impotente da anni, vedo la mia bambina stare sempre peggio e nessuno a oggi è riuscito a garantirle le cure di cui avrebbe bisogno». Èd è l’ennesima denuncia che ha il sapore amaro di una supplica, lanciata dal cortile dell’ospedale di via Is Mirrionis dove Anastasia entra ed esce come fosse un pacco da rispedire al mittente. E quel mittente è sua madre, che non sa più cosa fare.

Ha vent’anni, Anastasia, che ha festeggiato i diciotto anni nel reparto di Psichiatria, e da più di quattro combatte con disturbi alimentari che poi sono diventati psichiatrici, o viceversa, e dopo una via crucis infinita hanno portato anche a una diagnosi - sindrome di Munchausen - ma non alla dovuta assistenza. Così, oltre che con i mostri della mente, combatte anche con un sistema sanitario incapace di curarla nel modo adeguato. Non possono esserlo le continue “gite” nella Neuropsichiatria infantile prima, e poi in quella per adulti, o le prese in carico del centro di salute mentale di cui mamma Gabriella ha perso il conto ma non la forza per gridare.

Lo ha fatto ad aprile dell’anno scorso, tra le pagine del nostro giornale, quando dal salotto di casa trasformato in prigione (porte e finestre chiuse, niente coltelli, vetro o potenziali armi) lo aveva chiesto con gli occhi pieni di lacrime e disperazione: «Chiedo che mia figlia venga curata in una struttura adeguata». A distanza di un anno e mezzo cambia solo il fatto che Anastasia non è sul divano, col suo orso gigante e quei farmaci che le spegnevano la luce negli occhi grandi. Quelli in cui nei momenti di lucidità leggi una voglia di vivere così forte da stordire, e un attimo dopo il bisogno di scomparire. «Ho chiesto aiuto gentilmente, urlando e supplicando, ma continuo a essere lasciata sola dalle istituzioni», dice Gabriella. «Anastasia non è più in pericolo di vita, è stata estubata. Ora? Dopo le dimissioni credo finirà nuovamente in psichiatria e poi verrà rimandata a casa. Ci ritroveremo punto e a capo, sino al prossimo gesto estremo. E non so quante altre volte potrà andarci bene».

Lo stallo

Lì, in quella struttura dove qualche giorno fa sono andati in visita anche l'assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi, accompagnato da Irene Testa, garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale: «Come garante ho competenza sulle persone sottoposte a trattamenti sanitari obbligatori, non è il caso di Anastasia, ma ho sentito il dovere morale di aiutarla». Concretamente, perché ad agosto si è adoperata per cercare una struttura in grado di regalarle una speranza. L'aveva trovata, fuori Sardegna, disponibile da subito. «A distanza di un mese non si è fatto nulla, perché le procedure burocratiche a quanto pare sono lunghe. Non so di chi sia la colpa ma un cittadino non può essere lasciato in queste condizioni», osserva. «Per un genitore gestire da solo il disagio psichico è difficile e la realtà e che i servizi territoriali non funzionano come dovrebbero». Il tentativo di capire dalla Asl cosa non funzioni va a vuoto. Contattato, il servizio competente risponde: «Non siamo autorizzati a rilasciare dichiarazioni». Allora le grida di mamma Gabriella diventano più forti.

