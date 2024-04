Cure a rischio per 22mila pazienti 

Sarebbe a rischio l'assistenza sanitaria di base per circa 22mila pazienti che attualmente usufruiscono dei 26 Ambulatori straordinari di comunità territoriale aperti un anno fa in provincia di Oristano.

L’allarme

L'allarme era stato lanciato dal presidente del distretto sanitario di Ales-Terralba Francesco Mereu in seguito alla comunicazione ricevuta dal direttore generale dell'Asl 5 Angelo Serusi, il quale informava tutti i presidenti dei distretti oristanesi sulla possibile interruzione del servizio.

«Sono fortemente preoccupato – evidenzia Mereu- in quanto il possibile stop avrebbe gravissime conseguenze sull'assistenza sanitaria che garantisce la sostituzione temporanea dei medici di famiglia andati in pensione senza essere sostituiti».

Asl 5 nel mirino

Una questione ben conosciuta a quanti si occupano di sanità, compreso il neo consigliere regionale Peppino Canu, medico di base e segretario provinciale della Federazione italiana dei medici di medicina generale.

«Non ci si può ricordare solo adesso – evidenzia Canu- che servono le risorse per pagare le spettanze di maggio; queste richieste dovevano essere fatte almeno a quattro mesi fa. Ho già sollecitato il rifinanziamento all’assessore regionale Bortolazzi anche se, su questa tematica, deve essere fatta più di una riflessione e cambiare registro».

La critica

Ma Canu va oltre la questione economica e ricorda che l’apertura di questi ambulatori doveva una soluzione temporanea, anche se poi in un anno si è passati da 10 a 26 sedi. «Lo stesso termine Ascot significa mettere una pezza: si trattava di progetti straordinari di assistenza, mentre al contrario molti medici e direttori generali vorrebbero istituzionalizzarli. Le risorse devono essere investite diversamente perché il fondo di 10 milioni di euro messi in campo dalla Regione avevano lo scopo di potenziare l’offerta dei medici di famiglia, consentendo loro le assunzioni e creando degli studi in équipe, facendosi affiancare dai giovani medici e facendo diventare appetibile questo ruolo».

E infine Canu rivolge una domanda: «Dove sono andati a finire i circa 2 milioni e mezzo di euro risparmiati dalla Asl di Oristano negli ultimi tre anni dal monte salariale della medicina territoriale?».

