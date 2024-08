Curcuris, Villa Verde e Usellus fanno festa 

Ultimo weekend di agosto fra feste popolari e rassegne nei paesi del Consorzio Due Giare. Si parte stasera a Curcuris col cinema sotto le stelle. Per il Festival comunitario Tradizione & Innovazione” alle 21,30 a Casa Pilloni la proiezione del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi.

A Villa Verde tre giorni di devozione e spettacoli in piazza in onore della Madonna Assunta grazie a comitato, Comune e Parrocchia. Oggi alle 20,30 la cena comunitaria per la festa dell’emigrato e alle 22 il gruppo Dilliribois. Domani alle 19 il moto incontro, alle 22 la musica dei Nakama con intervalli di un fisarmonicista e alle 24 Dj shoxw con Dario Sarais, Lady Ross Vodkalist e Animation Girls. Domenica alle 11 la solenne processione con le launeddas di Marco Atzeni, l’organetto di Lorenzo Atzeni e la fisarmonica di Daniele Giglio e alle 11,30 la messa. Alle 19 per la rassegna “Musica all’improvviso” con Palazzo d’Inverno, Comune e Consorzio Due Giare lo spettacolo per bambini “Skiappa the magic clown” in piazza Lampis e alle 22 sul palco i Carovana Folk.

Infine domani a Usellus per la festa dedicata a San Bartolomeo alle 22,30 in piazza Funtana Maiori “Fantasias de Ballos” grazie all’amministrazione comunale.

