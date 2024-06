curatoli è campione italiano nella sciabola al palapirastu 

Titolo tricolore per gli olimpionici Luca Curatoli e Michela Battiston nella specialità della sciabola sulle pedane della quinta giornata di gare dei Campionati Italiani Assoluti di Scherma, in chiusura oggi al PalaPirastu. Nella gara femminile Michela Battiston (Aeronautica Militare), centra l'oro superando per 15-14 Martina Criscio (Fiamme Oro), dopo una finale equilibrata, combattuta e incerta sino all'ultima stoccata. Terza piazza a pari merito per Rossella Gregorio (Carabinieri), sconfitta 15-13 da Criscio, e per Eloisa Passaro (Fiamme Oro), fermata da Battiston.

Sulle pedane maschili primo titolo assoluti per l'atleta della Polizia di Stato Luca Curatoli, vittorioso per 15-11 su Dario Cavaliere dell'Esercito. Medaglie di bronzo per Mattia Rea (Carabinieri), sconfitto per 15-10 da Curatoli, ed Enrico Berrè (Fiamme Gialle), fermato per 15-9 da Cavaliere.

Oggi, sesta e ultima giornata di gare, si chiude con la sciabola a squadre il Campionato organizzato dall’Accademia d'Armi Athos di Cagliari, con la regia del direttore organizzativo Maurizio Fuccaro.

Il via è previsto per le 9, con le lame maschili. I campioni in carica della Polizia saranno chiamati a difendere il titolo conquistato lo scorso anno a La Spezia. Dalle 9.30 il via agli assalti femminili. In pedana le atlete convocate per i Giochi Olimpici: Martina Criscio (Fiamme Oro), Michela Battiston (Aeronautica Militare), Chiara Mormile (Esercito) e Irene Vecchi (Fiamme Gialle). Qui sarà l’Aeronautica a difendere il titolo italiano. Le finali dalle 15.30 in diretta su Rai Sport.

